Marko Grujic foi esta quinta-feira o porta-voz do plantel do FC Porto, antes de mais um dia de pré-época no Algarve, onde os dragões estão a estagiar.

Em declarações aos meios do clube, o médio sérvio reconheceu que esta é uma temporada importante, tanto a nível individual como coletivo, e falou sobre a Supertaça frente ao Benfica, o primeiro jogo de 2023/24.

«Quero dar mais pelo nosso clube e vou trabalhar para isso. Quero fazer a minha melhor época no FC Porto e é por isso que comecei a trabalhar umas semanas antes. Este ano é muito importante para mim e para o clube também», começou por dizer.

«O primeiro jogo da época é muito importante para nós e vale um título, por isso é que estamos a trabalhar forte. Temos os nossos objetivos e sabemos que temos de melhorar no campeonato, pois é sempre o nosso principal objetivo. Vamos dar tudo para conquistarmos todos os títulos possíveis», acrescentou.

Grujic concluiu depois: «Temos todas as condições para fazer uma boa pré-época, para trabalhar bem e para fazer melhor a cada dia. Queremos fazer uma grande época.»