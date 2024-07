À partida para a quinta temporada no FC Porto, Marko Grujic assumiu que quer ter mais minutos em 2024/25.

«Toda a gente tem nova energia. No meu caso, quero jogar mais. Não conheço um jogador que fique feliz no banco», disse o médio sérvio à comunicação social, esta segunda-feira, no centro de treinos do Olival.

Grujic espera «ter um dos melhores anos da carreira», mas assumiu que também tem de mostrar trabalho ao treinador. «Primeiro, tenho de trabalhar mais e olho sempre para a minha parte, o que posso fazer. No final, o treinador é que vai tomar as decisões. Vou estar mais concentrado, focado e trabalhar ainda mais diariamente no Olival. E não tenho dúvidas que isso vai resultar em mais minutos, melhores jogos, mais golos e assistências.»

Quanto a objetivos para a próxima época, o médio de 28 anos apontou a todos os títulos, algo fundamental sobretudo depois de uma temporada má conseguida.

«O terceiro lugar é mau para o FC Porto. No fim ganhámos a Taça de Portugal, mas sabemos que os adeptos e nós também não ficamos felizes e por isso este ano vamos dar tudo. Vamos trabalhar muito e vamos conseguir ganhar mais títulos, o nosso primeiro objetivo é claro, o campeonato», salientou.