Cláudio Ramos, guarda-redes do FC Porto, recorreu às redes sociais para deixar um comentário sobre a época menos positiva do clube e deixou, ainda, garantias para o futuro.

«Chegamos ao fim de mais um campeonato. Um ciclo cheio de desafios, aprendizagens e acima de tudo crescimento. Foi um ano feito de trabalho árduo, sacrifício e muito sofrimento. A todos os que caminharam connosco o meu muito obrigado. A próxima época trará novos objetivos e novas oportunidades para mostrarmos daquilo que somos feitos», pode ler-se na conta de Instagram do guardião portista.

O guarda-redes de 33 anos deixou, também, uma mensagem ao Tondela, clube que representou durante nove temporadas antes de rumar ao FC Porto.

«Não poderia encerrar esta época sem deixar uma palavra ao Tondela, é com enorme orgulho e admiração que vos vejo voltar à Primeira Liga. Subir de divisão é mais do que uma conquista desportiva, é a prova de que com união e determinação os sonhos se tornam realidade. Parabéns, Campeões», declarou.

Cláudio Ramos realizou seis jogos na temporada: dois na Liga, dois na Taça de Portugal e dois na Taça da Liga.