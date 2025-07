No arranque oficial dos trabalhos do FC Porto para a próxima temporada, o guarda-redes Diogo Costa foi o escolhido para falar sobre o primeiro dia de treino dos «dragões».

O guardião internacional português mostrou-se satisfeito por regressar ao trabalho, mesmo após umas férias mais curtas do que o habitual devido à participação do FC Porto no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

«É sempre bom estar de volta. Foi uma pausa curta, mas é por uma boa razão, é para rapidamente renovar energias e trazer o nosso clube de volta onde ele merece estar», afirmou o guarda-redes, em declarações aos meios do FC Porto.

Com o plantel já às ordens de Francesco Farioli, Diogo Costa sublinhou a importância de assimilar rapidamente as ideias do novo técnico.

«Nesta fase é muito importante conhecermos as ideias do nosso treinador, mas acima de tudo temos de tentar melhorar coisas que não foram tão boas na época passada e renovar as energias.»

Sobre o primeiro contacto com Farioli, o guardião admitiu que ainda há muito para descobrir, mas deixou elogios à postura do italiano.

«Obviamente que ainda conhecemos pouco sobre o nosso mister, mas algo que notei nele é que é um treinador muito dinâmico e com uma boa energia. Espero que, com as ideias dele, possamos trazer o melhor para o nosso clube», referiu.

Diogo Costa confessou ansiedade pelo regresso da competição, mas garante que os dragões vão trabalhar para fazerem um melhor resultado que na última temporada.

«Estamos ansiosos pelo primeiro jogo, mas ainda temos muitos treinos para fazer em pouco tempo. Da nossa parte, tem que haver essa exigência de melhorar, de trazer algo novo e de trazer vitórias juntamente com as ideias do nosso mister», concluiu.