O FC Porto recebeu, esta segunda-feira, uma comitiva da Federação da Guiné-Bissau para reforçar as parcerias existentes entre as duas entidades.

O presidente dos dragões revelou que foram trocadas «impressões de forma a que treinadores guineenses venham estagiar no FC Porto» e destacou o reencontro com Ivanildo, antigo jogador dos dragões que integra a federação guineense.

«Temos tradicionalmente muito boas relações e vários intercâmbios, estamos interessados em reforçar essa parceria, e foi um prazer, no meio desta comitiva, poder rever um antigo jogador nosso, o Ivanildo, que de certeza vai fazer um bom trabalho no futebol guineense porque foi sempre um rapaz com muito valor. (…) Estamos sempre dispostos a ajudar para que o futebol da Guiné-Bissau seja cada vez melhor», disse o líder dos portistas, citado pelos meios oficiais do clube.

Já Carlos Alberto Teixeira, presidente da Federação da Guiné-Bissau, frisou a importância de «criar pontes e sinergias entre o futebol da Guiné-Bissau e o FC Porto».

«Queremos que o FC Porto seja também uma referência na Guiné-Bissau. Estamos cá para conversar e para levar daqui a experiência deste grande clube e do seu presidente», realçou.