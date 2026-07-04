FC Porto
Há 53 min
Gustavo Puerta no FC Porto? Jackson Martínez aprova a transferência
Médio colombiano, recorde-se, tem sido associado aos azuis e brancos
AL
Médio colombiano, recorde-se, tem sido associado aos azuis e brancos
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Gustavo Puerta tem brilhado no Mundial 2026 ao serviço da seleção colombiana. As exibições do médio têm chamado a atenção de clubes europeus, entre eles o FC Porto. Quem aprova a possível transferência é… Jackson Martínez.
O antigo avançado dos dragões comentou uma publicação do clube da cidade Invicta, na qual sublinha que o compatriota «Gustavo Puerta é um jogador à Porto», revelando que não tem «dúvidas disso».
Ora veja a publicação:
O médio de 22 anos está contratualmente ligado ao Racing Santander e embora a cláusula de rescisão não seja conhecida, a imprensa internacional aponta para um valor a rondar os 17 milhões de euros.
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