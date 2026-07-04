Gustavo Puerta tem brilhado no Mundial 2026 ao serviço da seleção colombiana. As exibições do médio têm chamado a atenção de clubes europeus, entre eles o FC Porto. Quem aprova a possível transferência é… Jackson Martínez.

O antigo avançado dos dragões comentou uma publicação do clube da cidade Invicta, na qual sublinha que o compatriota «Gustavo Puerta é um jogador à Porto», revelando que não tem «dúvidas disso».

Ora veja a publicação:

O médio de 22 anos está contratualmente ligado ao Racing Santander e embora a cláusula de rescisão não seja conhecida, a imprensa internacional aponta para um valor a rondar os 17 milhões de euros.