A eliminatória entre FC Porto e Nottingham Forest, para os quartos de final da Liga Europa, marca o regresso de Vítor Pereira ao Estádio do Dragão, onde se sagrou bicampeão nacional, entre 2011 e 2013, depois de ter sido adjunto do atual presidente dos portistas, André Villas-Boas, numa temporada histórica para o clube.

Helton era o guarda-redes dessa equipa e traça o perfil dos, então, dois treinadores. «Vítor Pereira tinha mais conhecimento técnico, mais voltado para os exercícios e para a prática, enquanto o André Villas-Boas tinha aquilo que para mim é mais importante: a gestão de seres humanos. Controlava o balneário como ninguém», referiu o internacional brasileiro, à Agência Lusa.

Durante a época 2010/2011, em que o FC Porto conquistou o campeonato sem derrotas e venceu a Liga Europa, a Supertaça e a Taça de Portugal, «muitos treinos eram delegados ao Vítor Pereira, pela confiança e pelo conhecimento que já tinha», recordou ainda Helton.

Com a saída de Villas-Boas para o Chelsea, no final dessa temporada, Vítor Pereira foi promovido a treinador principal dos dragões, pelos quais conquistou duas Ligas (uma delas sem sofrer qualquer derrota) e duas Supertaças Cândido de Oliveira.

A primeira mão dos quartos de final da Liga Europa entre o FC Porto e o Nottingham Forest joga-se, na quinta-feira (20h00), no Estádio do Dragão. O jogo vai ter acompanhamento, ao minuto, pelo Maisfutebol.