FC Porto: Pinto da Costa homenageado em dia de 132.º aniversário do clube
Antigo presidente dos azuis e brancos entre as figuras recordadas pelos dragões
Em dia de 132.º aniversário, o FC Porto realizou, durante a manhã deste domingo, diversas homenagens a figuras marcantes do clube, entre dirigentes, treinadores, atletas e sócios, que já faleceram.
Junto à porta um do Estádio do Dragão e até mesmo no interior do recinto, foram recordados nomes como Pinto da Costa, antigo presidente dos azuis e brancos e Alfredo Quintana, antigo guarda-redes da equipa masculina de andebol. Uma fotografia do dirigente foi exposta nos ecrãs gigantes do estádio e uma coroa de flores depositada em memória do luso-cubano.
