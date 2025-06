Os bicampeões nacionais de hóquei em patins foram recebidos por André Villas-Boas, esta quinta-feira, no museu do FC Porto.

Em declarações no local, o presidente dos azuis e brancos recordou os cinco adeptos agredidos após o jogo entre Sporting e FC Porto no Pavilhão João Rocha e dedicou-lhes a conquista do troféu. Além disso, Villas-Boas aproveitou também para destacar uma «época longa e dura», com a estrutura do hóquei a saber reinventar-se perante as adversidades.

«Em primeiro lugar quero dar os parabéns a esta maravilhosa equipa, que teima em nos dar grandes alegrias, mesmo nas combinações mais improváveis. O mister acabou de dizer que a época foi longa e dura. Começou sendo longa e dura logo a partir da Supertaça e depois da saída da Taça e depois do que aconteceu na Luz, mas vocês têm uma capacidade única para se reinventarem. Já no ano passado o fizeram e voltam a fazer desta forma tão gloriosa e que tão bem dignifica o FC Porto», começou por referir.

«Dedico esta vitória aos cinco adeptos que foram alvo de uma tentativa de homicício por terem ido ver um jogo de hóquei em patins a Alvalade. Este título é para eles, esta dedicatória é justa, obrigado pelo vosso apoio e que jamais se passem coisas destas no desporto e na sociedade», acrescentou.