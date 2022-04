No dia em que o Benfica formalizou o protesto referente ao jogo com o FC Porto na final da Taça de Portugal de hóquei em patins, realizado a 9 de abril, a equipa portista entregou o troféu ao Museu azul e branco, numa cerimónia que contou com a presença no presidente do clube, Jorge Nuno Pinto da Costa.

Os dragões venceram o Benfica na final por 5-1.

«Quero felicitar-vos e dizer-vos que tenho uma fé enorme de que os títulos desta época não vão ficar por aqui. Esta é já uma época de ouro no hóquei em patins do FC Porto. Desejo-vos as maiores felicidades e que mantenham esse espírito que respiram dentro do campo e que nos faz viver intensamente os vossos jogos. Felicito-vos sinceramente e fico à vossa espera para mais uma taça», disse Pinto da Costa.

Ricardo Ares, treinador dos dragões, também aponta baterias ao campeonato nacional. «Estou muito feliz porque representar o FC Porto quer dizer ganhar títulos e, este ano, apesar de não termos conseguido conquistar a Elite Cup, vencemos as duas taças oficiais e queremos ganhar o campeonato, que é o principal objetivo. A final four Barcelos foi uma descrição total do que queremos, lutámos contra o Barcelos, o Benfica, mas a forma como foi conquistada a Taça foi muito importante para mantermos a ambição máxima», atirou o técnico.