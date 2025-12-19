Hóquei: FC Porto atropela Sanjoanense e sobe ao quarto lugar
Reinaldo Ventura goleado no regresso ao Dragão. Campeonato regressa a 4 de janeiro
O FC Porto goleou a Sanjoanense na noite desta sexta-feira (11-4), na 10.ª jornada da fase regular da Liga. Num encontro de sentido único – 7-3 ao intervalo – o triunfo dos portistas foi edificado por Carlo Di Benedetto (2, 4 e 23 minutos), Gonçalo Alves (10 e 15m), Rafa Costa (11 e 38m), Manrubia (19m), Mena (28m) e Hélder Nunes (40 e 41m).
Pelo meio, a Sanjoanense – comandada por Reinaldo Ventura – reduziu por João Pereira (3m), Alex Mount (13m) e Hugo Santos (25 e 32 minutos). De notar que Hugo Santos é o melhor marcador da Liga, com 17 golos.
Demolidores 🙌 Que noite no Dragão Arena 💙— FC Porto (@FCPorto) December 19, 2025
🏑Carlo Di Benedetto (3), Gonçalo Alves (2), Rafa (2), Hélder Nunes (2), Pol Manrubia e Ezequiel Mena #FCPortoHoquei #FCPortoSports pic.twitter.com/EqvQ8yRlyF
Assim, os dragões de Paulo Freitas subiram ao quarto lugar, com 19 pontos, igualados com o Hóquei de Braga (5.º). Na próxima jornada, a 4 de janeiro (18h30), o FC Porto visita o Desp. Póvoa (14.º e último), que ainda não pontuou.
Por sua vez, a Sanjoanense é oitava, com 12 pontos, igualada com a rival Oliveirense (7.ª). Segue-se a receção ao Riba D’Ave (10.º), também a 4 de janeiro (18h30).
A 10.ª ronda da fase regular termina na segunda-feira. Para este sábado está agendado o Turquel-Desp. Póvoa (21h), enquanto o Riba D’Ave-Valongo é disputado às 17h de domingo. Por fim, na segunda-feira (21h30), a Oliveirense visita a Juv. Pacense (12.ª e o primeiro emblema em zona de despromoção).
O Benfica vai entrar em 2026 como líder isolado, com 30 pontos, mais cinco do que o Sporting (2.º), rival que recebe a 4 de janeiro (15h). Em zona de play-off estão também Óquei de Barcelos, FC Porto, Hóquei de Braga, Sp. Tomar, Oliveirense e Sanjoanense. Em contraponto, Juv. Pacense, Carvalhos e Desp. Póvoa são os emblemas em zona de despromoção.