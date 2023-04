Reinaldo García, jogador da equipa de hóquei em patins do FC Porto, foi assaltado junto ao pavilhão do clube azul e branco.

«Hoje assaltaram o meu carro em frente ao Caixa [Dragão Arena], levaram o meu trolley e [lá] dentro [estava] a minha carteira com os documentos pessoais», escreveu o hoquista argentino de 40 anos.

Reinaldo García deixou ainda um apelo, dando já o trolley como perdido. «Caso alguém localize os documentos, por favor deixar na esquadra mais próxima ou no Dragão.»

O FC Porto joga nesta terça-feira com o Benfica na Luz, na jornada de encerramento da fase regular do campeonato nacional de hóquei em patins. As duas equipas estão em rota de colisão para as meias-finais da competição.