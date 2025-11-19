Cláudio Ramos e William Gomes protagonizaram esta quarta-feira uma tarde especial no Hospital de São João, no Porto, ao juntarem-se à iniciativa «Esta Bata Tem Poderes», promovida pela Fundação do Futebol da Liga Portugal.

Em conjunto com Ukra, e à semelhança do que já havia acontecido com Francesco Farioli e a equipa técnica do FC Porto, também os dois jogadores azuis e brancos visitaram a ala pediátrica, levando sorrisos, autógrafos e, claro, as batas hospitalares criadas a partir do equipamento portista.

A ação, desenvolvida em parceria com os 34 clubes dos escalões profissionais, pretende aproximar as crianças hospitalizadas dos jogadores que acompanham na televisão. No «Espaço Dragão», a sala infantil criada através da colaboração entre o FC Porto e o hospital, a alegria foi mais que evidente pelas crianças.

«Poder ver na cara dos pais que os filhos estão felizes e a ter um dia diferente é muito importante», destacou Cláudio Ramos, sublinhando a emoção de participar num momento «muito especial». O guarda-redes confessou sentir-se tocado pelo impacto da iniciativa.

«Como pai, sei que se o meu filho estivesse numa situação destas e alguém pudesse fazer o dia dele mais feliz ao concretizar estas ações seria muito importante. Sinto-me muito feliz por estar aqui e não custa nada», acrescentou.

Já William Gomes realçou a «alegria contagiante» vivida na sala decorada com o emblema portista.

«É muito gratificante ver a felicidade das pessoas que estão aqui e perceber que a nossa presença ajuda a tornar o dia delas melhor», afirmou o extremo, que não escondeu a carga emocional da visita.

«Penso muito nos meus pais. Se eu estivesse a passar por isto, os meus pais também gostariam que eu estivesse a viver este momento especial. É um momento muito especial para estas crianças», concluiu o jovem portista.