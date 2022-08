O FC Porto superiorizou-se ao Sporting no clássico de sábado por números expressivos (3-0) e completou um campeonato inteiro – 34 jogos – sem perder em casa na Liga.

A casa do Dragão tem sido, de facto, inexpugnável nas competições internas desde 3 de outubro de 2020, dia em que o Marítimo surpreendeu a equipa de Sérgio Conceição (2-3), precisamente à 3.ª jornada da Liga 20/21.

De lá para cá, o FC Porto soma 34 jogos sem derrotas na Liga como visitado, com registo de 29 vitórias e apenas cinco empates (93 golos marcados e somente 23 sofridos).

A última equipa a conseguir garantir um ponto no Estádio do Dragão foi o Gil Vicente, já a 27 de fevereiro de 2022 (2-2), seguindo-se sete triunfos consecutivos da equipa azul e branca.

De facto, desde esse dia, a formação orientada por Sérgio Conceição apresenta um pecúlio avassalador em casa, para o campeonato nacional, com sete vitórias, 28 golos marcados e apenas três sofridos.

Os jogos no recinto portista têm sido sinónimo de golos, com o FC Porto a atingir o 25.º encontro consecutivo a marcar golos no Dragão para a Liga.

O último jogo em branco para a equipa azul e branca foi há um ano e meio, a 27 de fevereiro de 2021. Foi precisamente o Sporting de Ruben Amorim a última equipa a manter a baliza inviolada (0-0), ao contrário do que aconteceu no clássico deste sábado.