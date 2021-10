Danny Loader foi a grande surpresa no último treino do FC Porto antes do duelo com o Boavista. O jovem avançado inglês pode mesmo entrar no leque de escolhas de Sérgio Conceição para o dérbi da Invicta, às 17h00, no Estádio do Dragão.



Mas quem é Danny Loader?



A cumprir a segunda temporada na equipa B do FC Porto, é um avançado inglês de 21 anos que fez a sua estreia pela formação principal do Reading a 22 de agosto de 2017, a poucos dias de celebrar o 18.º aniversário.



Produto da formação do clube de Berkshire, Danny Namaso Loader faz parte de uma geração de ouro do futebol inglês, integrando uma seleção que chegou à final do Campeonato da Europa e do Campeonato do Mundo de 2017.



Servindo essencialmente como alternativa a nomes como Phil Foden (Manchester City), Jadon Sancho (Manchester United) ou Hudson-Odoi (Chelsea), o jovem avançado foi suplente utilizado na final do Europeu frente à Espanha, perdida nas grandes penalidades.



A seleção de Inglaterra vingou-se na congénere de Espanha, que contava com Ferrán Torres e Abel Ruiz, no Campeonato do Mundo do mesmo ano, na Índia. No jogo decisivo da competição, a equipa britânica venceu por 5-2.

Danny Loader participou ainda no Torneio de Toulon, em 2019, numa campanha de má memória para os ingleses, que perderam com Japão, Portugal e Chile na fase de grupos, terminando na 9.ª posição.



Em 2020, o jovem avançado inglês mudou-se para o FC Porto e foi utilizado pela equipa B em 32 jogos, marcando oito golos. Na presente temporada, apresenta um registo de oito jogos e um golo.