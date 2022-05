Um grupo formado por amigos de Igor Silva, identificados com t-shirts brancas com uma fotografia do jovem, deslocaram-se esta tarde ao Estádio do Dragão para homenagear o adepto assassinado no final dos festejos do FC Porto, na Alameda das Antas, no passado domingo.

As cerca de 50 pessoas deslocaram-se para a Superior Sul, controladas por um forte contingente policial, e assistiram à primeira parte do FC Porto-Estoril junto ao relvado, no meio do setor tradicionalmente ocupado pelos Super Dragões.

A claque portista, aliás, fez questão de abrir espaço para a homenagem ao malogrado adepto, respeitando ainda um minuto de silêncio. Nessa altura, o Coletivo Ultras 95, colocado na Superior Norte, também partilhou uma mensagem para Igor.

No setor dos Super Dragões foi possível ler a seguinte expressão, escrita numa tarja: «Igor como nós, um de nós».

Após esse período dedicado a Igor Silva, o grupo de amigos saiu do Estádio do Dragão, de forma pacífica, novamente controlado por um forte contingente policial, que incluiu duas carrinhas celulares das forças de autoridade.

Renato Gonçalves, principal suspeito do esfaqueamento mortal de Igor, está em prisão preventiva.