Wendel Silva, avançado do FC Porto B, foi eleito o jogador do mês da II Liga nos meses de outubro/novembro.

O futebolista de 23 anos venceu a distinção com 23,61 por cento dos votos: bateu a concorrência de Gustavo Silva (Nacional), com 22,22 por cento dos votos), e Bruno Almeida (Santa Clara), com 12,50 por cento dos votos.

No período em questão, diga-se, Wendel, que também já havia sido eleito o avançado de outubro e novembro, fez sete golos e sete assistências em seis jogos, nos quais os azuis e brancos venceram quatro jogos, empataram um e perderam outro.

Recentemente, refira-se, Sérgio Conceição, treinador da equipa principal do FC Porto, elogiou o conjunto secundário do clube.

Tiago Margarido (Nacional), de resto, foi eleito o treinador do mês na II Liga.