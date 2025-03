Bernardo Lima, de 16 anos, estreou-se a nível profissional no empate caseiro (0-0) entre o FC Porto B e o Mafra, no passado domingo.

«É isto que queremos propiciar aos nossos jogadores para que eles cresçam e se preparem para a exigência máxima da equipa A. No plantel principal do FC Porto existe uma cultura de ganhar e só ganhando é que conseguimos cultivar essa cultura nos nossos jogadores», afirmou o treinador do FC Porto B, João Brandão, em declarações após o jogo.

Já o jogador afirmou estar «muito feliz pela estreia», na rede social Instagram.

Recorde-se que o jovem atleta assinou um contrato profissional com os dragões no passado dia dez de dezembro de 2024.