O FC Porto informou este domingo que o jovem lateral Martim Cunha, da equipa B, foi operado com sucesso ao tornozelo esquerdo para debelar uma lesão no pé que utiliza mais.

«A operação decorreu sem intercorrências, conforme planeado, e o defesa de 17 anos irá agora iniciar o processo de recuperação aos cuidados do Departamento de Saúde no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia», lê-se num comunicado publicado nas plataformas do clube do Dragão.

Antes de se lesionar, o jovem lateral era totalista no FC Porto B na II Liga, onde a equipa comandada João Brandão, com quatro empates e uma derrota, ainda não venceu.