O Feirense venceu na visita ao Portimonense, por 1-0, em encontro da 19.ª jornada da II Liga. Na manhã deste domingo, perante cerca de meia centena de adeptos viajados do Norte, os visitantes agarraram a vantagem aos 78 minutos, quando Gui Meira aproveitou a displicência defensiva, incapaz de aliviar o esférico. Entre ressaltos na grande área, o brasileiro de 21 anos – herói na recente reviravolta épica em Oliveira de Azeméis – voltou a vestir a capa de herói, atingindo o terceiro golo na época.

Assim, o Feirense subiu ao sexto posto, igualando o Desp. Chaves (6.º) com 27 pontos, a um ponto do Vizela (4.º), emblema que ocupa o lugar de play-off de subida. Ao cabo de três vitórias consecutivas – quatro jornadas a pontuar – o Feirense recebe o Marítimo (1.º) no domingo (14h).

Por sua vez, o Portimonense caiu para o 14.º lugar, com 22 pontos, um de vantagem sobre a zona de despromoção. Segue-se a visita a Vizela, no sábado (20h30).

Também na manhã deste domingo, o FC Porto B retomou a via dos triunfos e levou a melhor sobre o Vizela (1-0). No Olival, o médio André Oliveira entrou aos 69 minutos e desfez o nulo aos 76, estreando-se a marcar nesta época.

Este desfecho lança os dragões para o 12.º lugar, com 24 pontos, três sobre a zona de despromoção. Segue-se a visita ao Farense (15.º), no sábado (18h). Quanto ao Vizela, continua no quarto lugar com 28 pontos, a quatro da zona de subida direta. Também no sábado, às 20h30, há receção ao Portimonense.