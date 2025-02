Num duelo importante para a fuga à despromoção, o FC Porto B foi derrotado na visita ao Felgueiras (1-0), na 23.ª jornada da II Liga. Na manhã deste sábado, o único golo surgiu ao oitavo minuto, por Vasco Moreira.

Aos 23 anos, o médio, formado entre FC Porto e Sp. Braga, leva sete golos no campeonato.

Obrigados a responder, os jovens dragões reforçaram a pressão ofensiva e até enviaram um remate à barra, aos 16 minutos. Todavia, sem capacidade para repor a igualdade. Por isso, os anfitriões aproveitaram o adiantamento dos portistas para aplicarem contra-ataques e conservarem a posse, tendência que prevaleceu até final.

Ao retomar a via dos triunfos, o Felgueiras subiu quatro posições e estacionou no 11.º lugar, com 28 pontos, mais sete do que o FC Porto B (16.º). Os azuis e brancos permanecem em lugar de play-off de manutenção.

Na próxima ronda, na manhã de sábado (11h), o Felgueiras visita o Académico de Viseu (9.º). No dia seguinte, às 14h, o FC Porto B recebe o Marítimo (15.º), em novo despique direto pela sobrevivência.