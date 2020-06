Sempre muito ativo nas redes sociais, Iker Casillas apelou aos seguidores do Twitter que lhe fizessem perguntas. O ex-companheiro de equipa no FC Porto e amigo, Óliver Torres, perguntou ao guardião se tinha saudades dele e Casillas respondeu com uma brincadeira:

«Quem és tu?», perguntou. E não ficou sem resposta: «És tão tonto em público… não sejas tímido», disse Óliver.