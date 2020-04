Iker Casillas foi o convidado deste sábado do programa «FC Porto em casa», que os dragões têm promovido nas redes sociais com vários jogadores e ex-jogadores.

Questionado sobre se ainda pensa no regresso aos relvados, o guarda-redes frisou que o mais importante é a saúde.

«Daqui a poucos dias faz um ano desde que sofri o enfarte. E se tudo correr bem, espero que o médico diga que estou a 100 por cento recuperado», afirmou.

«Se penso no regresso aos relvados? Há que ser realista, o importante é a minha saúde. Depois do enfarte estive um mês triste, tinha medo de caminhar, de dormir, de fazer qualquer exercício, era impossível. Agora não, estou bem, mas também tenho muita medicação que me fazem estar bem. Só os médicos podem dizer o que posso fazer ou não», prosseguiu.

Casillas explicou depois o que mudou desde que teve o enfarte: «Se mudou alguma coisa? Na minha cabeça, sim. Comecei a valorizar mais os momentos. Às vezes nós jogadores não valorizamos o que temos e não pensamos que podemos fazer muita gente feliz.»