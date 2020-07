Iker Casillas esteve no Estádio do Dragão para assistir ao triunfo do FC Porto frente ao Sporting (2-0) e juntou-se à equipa no relvado para festejar a conquista do título nacional.

«Os campeões são eles. Sinto-me campeão como portista, mas o trabalho foi deles, num campeonato tão importante e tão diferente como este», salientou o espanhol.

Os adeptos do FC Porto querem ver Iker Casillas em campo, para sagrar-se campeão nacional. E o guarda-redes, o que tem a dizer sobre isso?

«Agradeço a todos os portistas que criaram esse movimento. Por muito que dependa de mim, também depende do doutor, do clube…Se gostava? Claro, gostava de jogar agora mesmo», concluiu Casillas, em declarações ao Porto Canal.