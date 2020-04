Iker Casillas recordou o campeonato conquistado ao serviço do FC Porto, na temporada 2017/18.

O guarda-redes espanhol lembrou como Sérgio Conceição, treinador dos dragões, ficou chateado quando os adeptos foram receber a equipa ao aeroporto Sá Carneiro, após a vitória ante o Marítimo, na 32.ª jornada.

Iker recordou um jogo difícil na Madeira, mas com um final feliz: «Nos últimos minutos o Marega fez o golo da vitória e praticamente foi o golo do campeonato. E depois a festa que houve no aeroporto, era praticamente como festejar o título.»

«Lembro-me do mister no dia seguinte: começou por estar chateado connosco, como se tivéssemos culpa de os adeptos festejarem. Depois lembro-me que fizemos um almoço no Olival e o mister não gostou nada. Mas é normal, o treinador tem sempre uma pressão acrescida. Depois conseguimos ganhar, festejámos no hotel, e para mim foi uma situação nova.»

Ainda sobre essa época, Casillas falou sobre uma conversa que teve após um desaire com o Belenenses, que o levou às lágrimas.

Foi um momento difícil para nós, porque estávamos a fazer uma temporada bastante boa, a equipa estava a responder bem. Tínhamos sete pontos de vantagem e em dois jogos, primeiro com o Paços e depois com o Belenenses, perdemos essa vantagem, a equipa não respondia.»

«Depois daquele jogo, estava tão triste, tínhamos uma grande oportunidade e estávamos a deixar escapar esse momento. Foi um momento duro, tivemos duas horas e meia no balneário e comecei a falar. Disse que se não fizéssemos as coisas bem, se não tivéssemos a ambição de conquistar esse campeonato, não íamos ser recordados depois dessa época», atirou.