Iker Casilllas está com saudades do movimento na cidade do Porto. O espanhol publicou, nas redes sociais, uma foto da Ribeira, zona história da cidade Invicta, e enumerou algumas coisas de que sente falta, por força da pandemia de covid-19.

«Tenho a necessidade de ver esta zona cheia de gente. As suas esplanadas, as pessoas a andar, tudo! Falta menos um dia. Que vontade de comer bacalhau, francesinha e beber um vinho tinto do Douro. Passear pelo rio, olhar para Gaia e para o Porto e apreciar a beleza delas. Vai acabar rápido este tédio», pode ler-se na publicação do espanhol nas redes sociais.

De relembrar que, na última quinta-feira, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, promulgou a renovação do estado de emergência até às 24h do dia 2 de maio, decisão que já foi aprovada no Parlamento.