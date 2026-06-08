Iker Casillas recordou, esta segunda-feira, o enfarte do miocárdio sofrido em maio de 2019 durante um treino do FC Porto. O antigo guarda-redes dos dragões exige 3,7 milhões de euros à seguradora Fidelidade e ao emblema azul e branco, em prestações, por incapacidade para o trabalho.

Citado pelo Público, enquanto falava à juíza no âmbito do processo judicial, Iker Casillas refere que a vida foi afetada pelo problema de saúde com sequelas que se mantêm até hoje.

«Não posso correr, consigo uns 20 ou 50 metros. Não dá para mais», começou por explicar Iker Casillas, dizendo que apenas passados sete meses após o enfarte é que sentiu ganhar algum controlo sobre a sua vida. «Na primeira semana não fiz nada. Depois de dez dias, comecei a caminhar lentamente e a fazer o mínimo de esforço. Acho que se passaram sete meses até me lembrar do que era. Eu era um desportista.»

O caso judicial, recorde-se, dura desde outubro de 2021. A seguradora e o FC Porto consideram que não é possível provar que foi o esforço físico causado por esse treino que levou o guarda-redes a sofrer a paragem cardiorespiratória.

«Sentia muitas dores no peito. Avisei o treinador de guarda-redes, sentei-me no chão e disse ainda ao Roberto, fisioterapeuta do FC Porto. Lembro-me que depois disso vieram ver-me, disseram para estar tranquilo. Foram chamar o doutor Nelson Puga no balneário, levaram-me para os balneários com um daqueles carrinhos de golf, trocaram-me a camisola e as chuteiras e levaram-me para a CUF», acrescentou.

Na altura, a Fidelidade pagou a Casillas 1,5 milhões de euros, valor máximo anual para acidentes de trabalho, enquanto o FC Porto assegurou o pagamento de mais um milhão de euros em salários durante o ano em que o jogador esteve inativo. Em 2020, recorde-se, Iker Casillas terminou a carreira.