Foi no 1.º de maio, mas de 2019, que Iker Casillas sofreu um enfarte agudo do miocárdio, durante um treino do FC Porto. Um ano depois, o espanhol fez questão de assinalar a data nas redes sociais, logo pela madrugada.

«E assim, sem dar conta, passou um ano. Não sou de olhar para o caminho percorrido nem vangloriar as coisas que correram bem, mas neste caso sinto-me contente por ter superado um grande obstáculo na vida. Sinceramente foi emocionante. Teve terror, drama e uma certa dose de ficção científica. E humor, claro», escreveu Iker Casillas.

O espanhol não voltou a jogar desde então, devido ao problema cardíaco. No início da temporada foi integrado no "staff" do FC Porto, e recentemente anunciou a candidatura à presidência da federação espanhola.