O guarda-redes argentino do FC Porto, Agustín Marchesín, lembrou na noite desta quinta-feira o colega de posição Iker Casillas, cerca de um dia após a conquista do título de campeão nacional pelos azuis e brancos.

«Sabes a admiração e o respeito que tenho por ti! Ídolo com todas as letras! Dentro e fora do campo. Obrigado por permitires partilhar momentos como este, querido Iker», escreveu o sul-americano, numa publicação através da rede social Instagram, acompanhada com uma fotografia com o espanhol, no relvado do Estádio do Dragão.

Marchesín chegou no início desta época ao FC Porto para ser a grande referência na baliza dos azuis e brancos, depois de Iker Casillas ter colocado a carreira em suspenso após o problema cardíaco que teve em maio de 2019.