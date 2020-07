Autor do segundo golo do FC Porto na vitória dos dragões por 3-1 em Tondela, Moussa Marega viu ser-lhe negada a possibilidade de bisar na partida.

O avançado maliano sofreu um penálti já em tempo de compensação e quis bater o castigo máximo. Do banco de suplentes surgiu a indicação de que seria Fábio Vieira a bater o penálti, e Marega reagiu com desagrado.

Pontapeou a bola, viu o cartão amarelo e não participou nas celebrações do golo que resolveu a partida.

No final do jogo, Moussa Marega não participou na tradicional roda do FC Porto.