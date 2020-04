No dia em que Vítor Ferreira, médio do FC Porto, foi ao baú buscar uma foto de há muitos anos com o agora companheiro de equipa Pepe, Tomás Esteves não ficou atrás.

Pepe desafiou o lateral a encontrar alguma coisa por casa, e este recuperou uma «relíquia» com quase oito anos. «Encontrei, claro. Está muito bem guardada! Um prazer, depois de tantos anos, poder jogar ao teu lado», escreveu.

A acompanhar o texto estava uma camisola entregue pelo central após um jogo da Seleção. A fazer fé na publicação da mãe do jovem futebolista, agora com 18 anos, terá sido o Portugal-Azerbaijão no Estádio Municipal de Braga a 11 de setembro de... 2012.

Na fotografia, partilhada no dia seguinte ao jogo, Tomás Esteves é o rapaz a direita, com apenas dez anos. O do meio, Gonçalo Esteves, é dois anos mais novo e também joga no FC Porto.