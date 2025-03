O poder das redes sociais voltou a fazer a diferença… desta vez, na vida do Sr. Adão.

O adepto dos azuis e brancos deixou esquecida a aliança de casamento na bancada norte do Estádio do Dragão durante o jogo contra a Roma (1-1), para a Liga Europa, há três semanas.

O FC Porto deu com o objeto valioso e, não sabendo quem era o proprietário, publicou um vídeo no Tiktok com o achado, que tinha inscrito a frase «Helena / / 82 / 07».

O vídeo rapidamente viralizou e, em menos de 24 horas, foi descoberto o dono do anel – o Sr. Adrião.

Agora já com o mistério do anel desvendado, o clube portista fez questão de partilhar o momento da devolução nas redes sociais.