Um reencontro emocionante. Pepe voltou a ver Maria, anos depois de ter visitado a pequena adepta portista no hospital, quando esta era ainda bebé e antes de ser operada ao coração.

O avô da pequena Maria lembra que a menina sempre desejou uma camisola do central dos dragões, o seu jogador favorito. Depois de ter visto o clube do coração no relvado, reencontrou o ídolo e os dois conheceram-se verdadeiramente pela primeira vez.

Apesar de desconhecer o nome completo do defesa luso-brasileiro, há pormenores que a pequena Maria já decorou como, por exemplo, a altura do jogador: «1,87!».

«És uma menina muito especial», atirou Pepe.

Veja o vídeo: