Adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, o Inter de Milão foi até Génova defrontar a Sampdoria e empatar 0-0.

A equipa nerazzurra vinha de dois triunfos consecutivos na Serie A, mas saiu do campo do penúltimo classificado com um ponto.

Quer isto dizer que o Inter de Milão fica com três pontos de vantagem sobre Atalanta e Roma, de Mourinho, que seguem no terceiro e quarto posto.

Lá em cima, na liderança, está o Nápoles, que tem agora uma vantagem de 15 pontos para o Inter.

A Sampdoria está a oito pontos de um lugar de permanência.

CLASSIFICAÇÃO DA SERIE A