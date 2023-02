O que une Sérgio Conceição e Simone Inzaghi, que se defrontam esta quarta-feira nos bancos de FC Porto e Inter, é uma equipa e um «scudetto». Lazio, 1999/2000. Uma equipa que reuniu um conjunto incrível de talento em campo. E que daria ao futebol mundial uma quantidade ainda mais incrível de treinadores.

No total são 14 os jogadores daquele plantel que seguiram o percurso de treinador. Alguns deles atingiram o topo, como Roberto Mancini ou Diego Simeone. Mas há muitos mais. Como Sinisa Mihaljovic, o técnico que nos deixou em dezembro, depois de um longo combate contra uma leucemia. Alguns dos elementos daquela equipa viriam também a trabalhar juntos. Mancini e Mihajlovic chamaram para junto de si vários antigos companheiros. Veja aqui ou na galeria associada ao artigo todos os jogadores da Lazio de 1999/00 que se tornaram treinadores.

E outros não optaram pelos bancos, mas assumiram papéis de liderança no futebol. Juan Sebástian Verón foi durante muitos anos presidente do Estudiantes, onde ocupa agora o cargo de vice-presidente. Pavel Nedved assumiu vários cargos na direção da Juventus e o chileno Marcelo Salas voltou a casa, para liderar o Deportivo de Temuco, o clube da cidade onde nasceu.

Quando passaram 20 anos sobre a conquista daquele «scudetto», Sérgio Conceição evocou o momento, recordando as 18h04 daquele 14 de maio de 2000. Era a última jornada e, depois da vitória por 3-0 sobre a Reggina, com golos de Simone Inzaghi, Juan Sebástian Véron e Simeone, o Olímpico ficou em suspenso à espera do resultado da Juventus em Perugia. Um golo de Calori ditou a derrota da Vecchia Signora e abriu caminho à festa daquele que foi apenas o segundo campeonato da Lazio, o último até hoje. A Juventus ficou a um ponto de distância no final de um campeonato louco, em que chegou a ter nove pontos de vantagem a oito jornadas do fim.

Quatro dias depois da conquista do «Scudetto», a Lazio fez a dobradinha, conquistando também a Taça de Itália, frente ao Inter.

Muitos daqueles jogadores já tinham festejado na época anterior a conquista da Taça das Taças. Entre eles Fernando Couto e Sérgio Conceição, que tinha chegado no verão de 1998. E que aliás marcou logo um mês mais tarde o golo da vitória na Supertaça de Itália, no início de uma história de amor com o clube que o tempo não apaga.

Aquela era uma equipa de estrelas, com personalidades fortes. No banco estava Sven-Goran Eriksson, o treinador sueco que tinha marcado o futebol português anos antes, nas duas passagens pelo Benfica. Eriksson diz que aquela conquista deveu muito àquela combinação única de talento e caráter.

«Os meus jogadores eram todos vencedores. Queriam vencer, odiavam perder», afirmou o treinador em 2020 à revista Undici. «De vez em quando podia haver algum desentendimento, mas de modo geral respeitavam-se. Sabiam que se fizessem bem o seu trabalho seríamos uma grande equipa. Sentiam que podíamos vencer tudo.»

No tempo em que Itália tinha o melhor campeonato da Europa, aquele com maior capacidade de atrair os grandes jogadores, a Lazio construiu naqueles anos uma equipa de sonho. Continuou a investir, mas não repetiu o sucesso daquela temporada.

Sérgio Conceição saiu logo no final da época, rumo ao Parma, envolvido na transferência de Hernán Crespo. Depois rumou ao Inter, o adversário que reencontra agora, à espera de prosseguir o seu percurso vencedor frente a adversários italianos: como treinador do FC Porto já eliminou a Roma e a Juventus nos oitavos de final da Liga dos Campeões e na época passada relegou o Milan para o último lugar do grupo, antes de sair vencedor do reencontro com a Lazio, no play-off da Liga Europa.

Daquela equipa da Lazio ficaram ligações fortes. Sérgio Conceição recordou recentemente, por exemplo, que continua a falar regularmente com Mancini, «a voz de Eriksson em campo». Quando foi conhecido o sorteio, Simone Inzaghi também recordou a relação com Conceição. E todos se uniram na dor na despedida de Mihajlovic.

Como Sérgio Conceição, além do percurso de elite como jogadores, muitos dos campeões italianos de 2000 estão a fazer carreira como treinadores ao mais alto nível. Quem viveu naquele balneário não se surpreende. O defesa Paolo Negro, um dos mais utilizados naquela época e também ele com um percurso no banco, ainda que discreto, resumiu assim este fenómeno, numa entrevista ao Guérin Sportivo: «Aquela era uma equipa de treinadores em campo, todos jogadores de uma inteligência fora do comum.»