Mehdi Taremi foi finalmente oficializado como reforço do Inter de Milão.

Há muito que era público o destino do avançado iraniano, que terminou contrato com o FC Porto, mas só agora, neste sábado, pela manhã, os nerazzurri tornaram oficial a contratação do futebolista.

Taremi assinou um contrato válido até junho de 2027 pelo clube campeão de Itália.

«Estou muito orgulhoso por estar aqui. É um sonho para mim, é o melhor momento da minha vida», disse o avançado aos canais próprio do Inter.

Prestes a completar 32 anos, Mehdi Taremi jogou quatro épocas no FC Porto: em 182 jogos marcou 91 golos e ajudou os azuis e brancos a conquistarem seis títulos: uma Liga, três taças de Portugal e duas supertaças.

O primeiro dia de Taremi no Inter: