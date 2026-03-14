Ángel Alarcón chegou ao Utrecht em janeiro, por empréstimo do FC Porto. Chegado à Invicta em 2024, proveniente do Barcelona, o extremo espanhol explicou, numa entrevista à Marca, o porquê de contrariar a vontade de Francesco Farioli.

«Disse-me que não queria que eu saísse. Acho que podia ter ajudado o FC Porto a ser campeão, mas precisava de mais tempo de jogo, confiança e, acima de tudo, jogar regularmente», começou por dizer.

No FC Porto, Ángel Alarcón realizou apenas seis jogos na equipa principal, estreando-se esta época, graças a Farioli, a quem deixa rasgados elogios.

«É um treinador muito organizado e que valoriza muito a parte física. Ele gosta de pressionar e quer que os jogadores joguem a 200 por cento. Mudou a minha mentalidade. Deu-me a confiança que eu precisava para me sentir como parte da equipa principal.»

«Tinha a certeza de que poderia ter uma oportunidade na equipa principal. Estreei-me com 15 minutos contra o Rio Ave, depois fui titular contra o Estrela Vermelha na Liga Europa. Trabalhei duro e dei o meu melhor nos treinos, vi que podia continuar a ganhar mais minutos.»

Por fim, o jogador de 21 anos abordou o momento no Utrecht, que tem uma opção de compra de 50 por cento do passe.

«Foi um grande passo. Tento dar o melhor e não pensar no futuro. O que tiver de acontecer, acontecerá. Ficar aqui ou voltar para o FC Porto são boas opções», terminou.

Na Eredivisie, Ángel Alarcón soma sete jogos, dois golos e uma assistência.