Foi um péssimo ensaio para o jogo de quarta-feira, quando receber o FC Porto para a Liga dos Campeões: o Antuérpia perdeu este sábado por 3-2 em casa do Charleroi, num encontro em que esteve sempre a perder e ainda conseguiu anular duas desvantagens.

O Charleroi chegou à vantagem pelo sérvio Nicola Stulic, aos 50 minutos, o neerlandês Jurgen Ekkelenkamp empatou para o Antuérpia, aos 56, mas Marco Ilaimaharita devolveu a liderança aos da casa, aos 65, na conversão de uma grande penalidade.

Pela segunda vez no jogo, o Antuérpia anulou a vantagem e empatou pelo francês George Ilenikhena, aos 77, mas o Charleroi chamou a si a conquista dos três pontos com novo golo de penálti, por Ilaimaharita, aos 88 minutos.

Para além de ter perdido o jogo, o adversário do FC Porto ainda teve mais que lamentar: isto porque perdeu também o médio Mandela Keita, que apresentou queixas e teve de ser substituído logo aos 25 minutos.

Com este resultado, o Antuérpia permanece na quarta posição do campeonato belga, com 17 pontos, a oito do líder Union St. Gilloise, mas em risco de cair duas posições no domingo, enquanto o Charleroi é 10.º, com 13.