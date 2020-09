Oficializado como jogador do Besiktas esta semana, Vincent Aboubakar já se estreou neste domingo pelo emblema turco.

O avançado camaronês ex-FC Porto entrou no recomeço da segunda parte, numa altura em que a formação de Istambul já perdia no terreno do Konyaspor, por 1-0.

Aboubakar viu a equipa sofrer mais três golos e só reduziu para lá do minuto noventa, por intermédio de Gokhan Tore, que estabeleceu o resultado final em 4-1.

Ao fim de três jogos, o Besiktas é 11.º classificado da Liga turca, com apenas uma vitória, enquanto o Konyaspor ocupa o oitavo lugar, embora com menos um jogo realizado.