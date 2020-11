Sérgio Conceição falou nesta segunda-feira sobre a mudança de Abel Ferreira do PAOK para os brasileiros do Palmeiras e assegurou que não fecharia a porta, no futuro, à possibilidade de também ele treinar no Brasil.

«Porque não? Eu sou treinador. Não sou treinador deste ou daquele país», começou por dizer, em declarações ao Esporte Interativo.

O técnico comentou depois a aposta de Abel Ferreira, recordando que o sucesso que Jorge Jesus teve no Brasil ajudou a abrir as portas a outros treinadores portugueses.

«O Abel tem feito um percurso muito interessante e por isso é que o Palmeiras o veio buscar. Claro que não nos podemos esquecer que houve um treinador português que teve sucesso no Brasil e que foi importante na abertura de portas para que outros treinadores possam ir para lá», acrescentou, sublinhando que «não é por ser português que um treinador vai para fora, é pelo seu trabalho».