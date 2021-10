Óscar Tabárez, selecionador do Uruguai, não poupou elogios ao portista Luis Diaz na antevisão do embate com a Colômbia. Na opinião do conceituado treinador, o extremo do FC Porto evoluiu de um bom jogador para um jogador de primeiro plano mundial depois der ter brilhado na última edição da Copa América, onde se destacou, a par de Lionel Messil, como melhor marcador da competição, com um total de quatro golos.

«A seleção colombiana tem jogadores com boa qualidade e experiência, como é o caso de Juan Cuadrado (Juventus). Mas, mais recentemente, apareceu o Luis Díaz, o miúdo do FC Porto, que não estava no radar da elite do futebol e que passou a estar depois da grande Copa América que fez», disse o selecionador do Uruguai numa conferência de imprensa virtual a partir de Montevideo.

Tabárez destacou ainda o regresso de um «histórico» de um «grande goleador» como Radamel Falcao. Está numa etapa da carreira em que também temos jogadores em situações parecidas, mas do ponto de vista conceptual e dentro das suas funções no relvado, sabe tudo», referiu.

O responsável máximo da seleção celeste desvalorizou ainda a vitória do Uruguai na Colômbia (3-0), já em novembro de 2020. «Já passou à história», referiu, defendendo que não se pode comparar os dois jogos até porque o adversário, na altura, era comandado por outro treinador, o português Carlos Queiroz que, entretanto, foi treinar o Egito.