Juan Fernando Quintero viveu, ao serviço do FC Porto, uma das fases mais difíceis da carreira: a perda da avó. O internacional colombiano confessou que sofreu «um choque emocional» e que isso prejudicou-lhe a carreira.



«Perdi a minha avó, morreu, e tive um choque emocional. Custou-me três anos. Prejudicou a minha carreira, era muito jovem e estava na Europa. Por vezes, deparamo-nos com esse caminho e sofremos, porque não estamos preparados. Não estamos preparados para que as coisas aconteçam tão rápido. Com o tempo vamos amadurecendo e desfrutamos da nossa profissão. Somos uns privilegiados porque vivemos do futebol. Nem sequer é um trabalho», relembrou, em entrevista à ESPN argentina.



O médio, de 30 anos, disputou 64 jogos pelos azuis e brancos, tendo passado ainda por clubes como Pescara, Júnior Barranquilla, Shenzhen, River Plate, Rennes e Independente Medellín.