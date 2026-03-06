Donald Trump recebeu a equipa do Inter Miami, e em particular o craque Lionel Messi, numa cerimónia que assinalou a conquista da Major League Soccer em 2025. Durante o discurso, com toda a equipa por detrás dele, o Presidente dos Estados foi lendo o que alguém lhe tinha escrito.

«Nenhum jogo do Inter Miami no Mundial de Clubes foi mais importante do que aquele frente ao FC Porto. O Porto marcou primeiro, mas vocês voltaram mais fortes do intervalo e aos 54 minutos empataram», começou por dizer.

«O Leo [Messi] chegou-se à frente para um dos seus famosos livres, batendo a bola de forma a contornar a barreira, para bater o guarda-redes e fazer um golo sensacional.»

Depois disto interrompeu a leitura, para mais uma vez centrar o discurso nele próprio.

«Será que eu também era capaz de marcar um livre ao FC Porto se treinasse muito?», atirou, enquanto toda a gente ria daquela espécie de piada de Donald Trump.

«Não, ele diz que não. Eu acho que ele está certo. Ao ganhar esse jogo, o Inter Miami tornou-se a primeira equipa da América do Norte a vencer um adversário europeu numa competição oficial. Inacreditável.»