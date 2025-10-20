Iván Jaime, jogador emprestado pelo FC Porto ao CF Montréal da MLS, fez uma publicação nas redes sociais, na qual admitiu que o ano de 2025 «foi o pior ano desportivo» que alguma vez teve, mas que tem como objetivo voltar com outra mentalidade no próximo ano.

«Sei que este foi o pior ano da minha vida desportiva, mas sou grato à vida e a Deus por me dar a oportunidade de vivenciá-lo. Por que caímos? Para aprender a levantarmo-nos. Tudo o que aconteceu teve um propósito, e estou convencido de que o próximo ano será o melhor da minha vida. Prometo isso a mim mesmo», escreveu.

O CF Montréal terminou a fase regular da Conferência Este num modesto 13.º lugar entre 15 equipas. O médio espanhol, que chegou ao clube canadiano em agosto, participou em seis encontros (apenas três como titular). O fraco desempenho não esteve de acordo com o seu estatuto de Designated Player, que lhe garante um salário acima do teto salarial da liga.

A publicação de Iván Jaime mereceu comentários de apoio de vários compatriotas e ex-colegas do FC Porto, como Borja Sainz, Samu e Toni Martínez (agora no Alavés), bem como de André Franco, atualmente cedido pelos dragões ao Chicago Fire, também da MLS.

Entre as mensagens de apoio destaca-se também a do benfiquista Enzo Barrenechea, que foi colega de Iván Jaime no Valência, na última temporada.