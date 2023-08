O FC Porto fechou a contratação de Ivan Jaime, que vai reforçar o plantel de Sérgio Conceição depois de a SAD portista ter chegado a acordo com o Famalicão por 10 milhões de euros.

O espanhol vai assim assinar contrato com o FC Porto, ficando ainda o Famalicão com vinte por cento de uma futura transferência do médio ofensivo.

Ivan Jaime era, recorde-se, um desejo antigo de Sérgio Conceição, que desde o final da época passada tinha apontado o espanhol como um elemento pretendido pela equipa técnica para reforçar a posição de extremo.

Entretanto, e com a saída de Otávio, essa necessidade tornou-se mais urgente e o FC Porto avançou, por fim, em força para a aquisição do jogador. Chegou a colocar em cima da mesa uma cedência, como o Maisfutebol noticiou, mas acabou por ter de abrir mais os cordões à bolsa.

Sérgio Conceição fica assim com o jogador que tanto desejava e que deve ser anunciado em breve.