O FC Porto emprestou Iván Jaime ao Valência, até ao final da temporada.

Tal como o Maisfutebol escreveu, a cedência do jogador espanhol inclui uma opção de compra de oito milhões de euros, sete dos quais fixos, enquanto o restante milhão depende de objetivos coletivos e individuais.

Iván Jaime chegou ao FC Porto na última época, a troco de dez milhões de euros, proveniente do Famalicão. O avançado de 24 anos não se impôs na Invicta e chegou mesmo a ser afastado do grupo por Sérgio Conceição. Já em 2024/25, marcou quatro golos e somou duas assistências em 15 jogos, mas continuou com pouco protagonismo nos dragões e Vítor Bruno até o deixou de fora dos convocados em algumas ocasiões.

LEIA MAIS: tudo sobre o mercado de transferências

Formado no Málaga, Iván Jaime regressa, assim, ao país natal, de onde saiu em 2020 para assinar pelo Famalicão.