Iván Marcano termina contrato com o FC Porto este verão e o agente do defesa-central, Inaki Ibañez, preferiu guardar o tema da renovação para o final da temporada.

«Falamos no final da época. Tendo em conta a situação e o projeto, fica para mais tarde. Não é um caso de vida ou morte, fica reservado para o final da temporada», afirmou, em declarações à Antena 1.

O jogador espanhol, de 35 anos, tornou-se recentemente o defesa com mais golos da história dos dragões e esta temporada leva 38 jogos realizados, nos quais marcou por sete vezes.

«O Marcano é um jogador que tem uma forma de ser muito discreta, não alimenta ruídos. Tornar-se no defesa mais goleador da história do FC Porto é muito chamativo. Sente-se em casa, cómodo no FC Porto. Teve muitas alegrias, mas também viveu tristezas, devido a lesões», completou o empresário.

Recorde-se que esta é a segunda passagem de Marcano pelo FC Porto. O jogador espanhol chegou ao Dragão em 2014/15, mas em 2018/19 esteve ao serviço da Roma, antes de voltar à Invicta.