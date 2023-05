Suspenso no jogo da Taça com o Famalicão, por força da expulsão no dérbi com o Boavista, Ivan Marcano voltou à equipa do FC Porto para ser novamente decisivo. O central espanhol apontou o único golo da visita a Arouca, referente à 31.ª jornada da Liga (0-1), e reforçou o estatuto de defesa mais goleador da história dos dragões.

Marcano chegou aos 28 golos de dragão ao peito, mais dois do que o brasileiro Alex Telles, que tinha ultrapassado no primeiro duelo com o Famalicão para as meias-finais da Taça de Portugal.

O espanhol, que está em final de contrato com o FC Porto, soma 244 jogos pelo emblema azul e branco.

Com o golo desta segunda-feira, em Arouca, Marcano igualou também a época mais goleadora da carreira: em 2017/18, antes de sair para a Roma, marcou sete golos em 45 jogos.

Um trunfo ofensivo inesperado, até porque o central já tinha sido decisivo também na segunda jornada, ao marcar o único golo do triunfo portista em Vizela, ao minuto 90.

De recordar que Marcano marcou também na final da Taça da Liga, para confirmar a vitória sobre o Sporting, embora Stephen Eustáquio já tivesse encaminhado a conquista portista.