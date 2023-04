O futebolista espanhol Iván Marcano tornou-se o defesa mais goleador da história do FC Porto com o golo apontado em Famalicão, na quarta-feira, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal.

Os dragões venceram por 2-1, num triunfo iniciado com um golo do central de 35 anos que entrou para a história do clube.

Marcano descolou de Alex Telles e lidera uma lista que tem nomes históricos do clube que, apesar de defesas, também deixaram a sua marca de golos nos azuis e brancos.

Veja, na galeria associada, os defesas mais goleadores da história do FC Porto.