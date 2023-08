O golo que Iván Marcano marcou no FC Porto-Farense (2-1), ao minuto 90+10, reforçou o estatuto do espanhol como o defesa mais goleador da história do clube portista, aos 36 anos.

A explosão de alegria nas bancadas do Estádio do Dragão foi provocada por um momento de profunda crença do capitão, que era o jogador mais recuado da equipa azul e branca no início do lance.

Ainda antes de Gonçalo Borges receber a bola na direita, Marcano decidiu largar a marcação e arrancar em grande velocidade para a área contrária, ultrapassando companheiros de equipa e adversários.

Seria precisamente o espanhol a surgir já perto do segundo poste, à frente do lateral do Farense, para cabecear para o fundo das redes algarvias, apontando o 29.º golo com a camisola do FC Porto.

As imagens do lance decisivo: